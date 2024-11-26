Депутат мажилиса рассказал об ожиданиях от визита Путина в Казахстан

Во время предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан будет обсуждаться широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сельскохозяйственной и промышленной сферах.
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