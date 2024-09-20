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«Эти методы сегодня могут вызвать улыбку» Медики веками пытались вылечить людей от мастурбации. Как за нее наказывали?

«Эти методы сегодня могут вызвать улыбку» Медики веками пытались вылечить людей от мастурбации. Как за нее наказывали?

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