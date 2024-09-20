«Эти методы сегодня могут вызвать улыбку» Медики веками пытались вылечить людей от мастурбации. Как за нее наказывали?

Коллекция анатомических редкостей и аномалий — сиамские близнецы, двухголовые младенцы в колбах и пробирках, — представленная в петербургской Кунсткамере, остается в памяти каждого, кто хотя бы раз ее увидел.
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