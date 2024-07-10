Спутниковые снимки показали, что стало с островом Карриаку после урагана «Берил»

Карриаку 20 июня 2024 года / © NASA Earth Observatory Ураган опустошил леса на Карриаку. На изображение, полученном 20 июня 2024 года спутником Landsat 8, многие области, которые были темно-зелеными до урагана, стали коричневыми.
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