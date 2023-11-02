Новосибирск начали украшать к Новому году-2024

В своем телеграм-канале Анна Терешкова опубликовала фото выполняемых работ на площади Ленина с подписью: «Мы уже начинаем готовиться к Новому году! Специалисты под присмотром ботаников начали украшать гирляндами наши великолепные ели на площади Ленина!» Напомним, уже с 17 ноября в преддверии Нового года будет перекрыта для автомобильного движения улица Ленина.