Харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Ставропольский край Наши новые друзья показывают очень симпатичный строящийся район Михайловска под Ставрополем с аккуратными современными коттеджами.
Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне
Комментарии
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ШКИПЕР
Не верю хохлам !
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12 час.
Светлана Петрова
Что то там происходит в ЕС, чужими себя почувствовали. Хотя есть катнгория вечно ищущих, переезжающих, в поисках лучшей жизнм..
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10 час.
Дмитрий Бакланов
Предательство в душе. Если здесь плохо - уедем туда, там плохо вернемся. А не "здесь плохо - исправим".
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2 час.
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