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  • Дмитрий Бакланов
    Предательство в душе. Если здесь плохо - уедем туда, там плохо вернемся. А не "здесь плохо - исправим".Хочу жить в Росси...
  • Светлана Петрова
    Что то там происходит в ЕС, чужими себя почувствовали. Хотя есть катнгория вечно ищущих, переезжающих, в поисках лучш...Хочу жить в Росси...
  • ШКИПЕР
    Не верю хохлам !Хочу жить в Росси...

Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне

Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне

Харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Ставропольский край Наши новые друзья показывают очень симпатичный строящийся район Михайловска под Ставрополем с аккуратными современными коттеджами.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Не верю хохлам !
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12 час.
Светлана Петрова
Что то там происходит в ЕС, чужими себя почувствовали. Хотя есть катнгория вечно ищущих, переезжающих, в поисках лучшей жизнм..
Ответить
10 час.
Дмитрий Бакланов
Предательство в душе. Если здесь плохо - уедем туда, там плохо вернемся. А не &quot;здесь плохо - исправим&quot;.
Ответить
2 час.

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