Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

611 подписчиков

«Наконец-то, указана цель для «Орешника»: По Трампу и Таганрогу в 5:43 ударили ATACMS, поднята стратегическая авиация, Путин предупреждал: Карта боевых действий на Украине, к утру 12.12.24 г.

«Наконец-то, указана цель для «Орешника»: По Трампу и Таганрогу в 5:43 ударили ATACMS, поднята стратегическая авиация, Путин предупреждал: Карта боевых действий на Украине, к утру 12.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 12 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 12.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
Поднята авиация и что ? Полетели на пендостан ?
Ответить
17 час.
ШКИПЕР
Ага, размечтались !
Ответить
14 час.
В С
Володя, как жизнь ?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх