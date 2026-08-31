Билецкий* ликвидирован, дальше - Мадьяр**: Чёрные метки уже разосланы. Как писали незадолго до этого военкоры "Первого Харьковского", Зеленский пытается устранить угрозу от бывших "азовцев"*, которые имеют амбиции на военный переворот.
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