Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Расторгуев
    Кто они такие чтоб не признавать наши выборыОдумались: призна...
  • Аудрюс
    Хотелось бы увидеть нечто подобное и с финансовыми воротилами из России....Кремль крепко взя...
  • ВЛАДИМИР ПИКУНОВ
    Последователен ! Умён ! Терпелив ! Индивидуален ! Надёжен ! Сил , здоровья и долгих лет Президенту ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!Одумались: призна...

Российские активы и скупка краденого в ломбарде

Все знают такую штуку, как «пять стадий принятия неизбежного».И сейчас, когда уже всем (кроме самых упоротых и зомбированных дурачков) стало очевидно, что Россия неизбежно побеждает на украине, некоторые всё ещё находятся на стадиях «отрицание» и «торг».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх