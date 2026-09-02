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РЖД 3 сентября начнут приём заявок на облигации

Сбор заявок на облигации «РЖД» пройдет 3 сентября, объем размещения — от 12 млрд рублей, организаторы — Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB и другие.

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