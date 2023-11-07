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Бойцам РФ вручили сертификаты от Лепса и Барановской за танки Leopard 2

Бойцам РФ вручили сертификаты от Лепса и Барановской за танки Leopard 2

Военнослужащим Западной группировки войск ВС России вручили сертификаты на миллион рублей и боевые награды за уничтожение танков Leopard 2 на купянском направлении и сорванную попытку ВСУ пойти в наступление, передает пресс-служба Минобороны РФ.

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