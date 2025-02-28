Китай призвал США прекратить расследование в отношении импортируемой меди

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в четверг призвало американское правительство как можно скорее отменить свое расследование в отношении импортируемой в США меди на основании 232-й статьи Закона о расширении торговли, заявив, что их так называемые обвинения в том, что Китай использует субсидии и избыточные мощности для нарушения конкуренции, совершенно необоснованны.