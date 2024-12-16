WSJ: Маску могут запретить доступ к секретной информации SpaceX из-за наркотиков

Юристы SpaceX рекомендовали руководству организации не добиваться доступа для основателя компании предпринимателя и миллиардера Илона Маска к секретной информации о том, что именно доставляется в космос на кораблях для военных и разведывательных служб США.
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