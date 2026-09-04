У «ПСЖ» 1 победа в 5 матчах сезона – над «Астон Виллой» в Суперкубке. Сегодня проиграли «Монако» в Лиге 1

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У «ПСЖ» 1 победа, 2 ничьих и 2 поражения в 5 матчах сезона. Сегодня парижане на своем поле проиграли «Монако» (1:2) в 3-м туре Лиги 1.