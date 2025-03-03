«Вестники разлуки»: SHAMAN подарил Мизулиной букет желтых тюльпанов в честь начала весны

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов подогревают слухи о своем романе совместными фотографиями. Глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина поделилась в своих соцсетях совместным фото с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.