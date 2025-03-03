Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • александр мозговой
    Соревнование тупости и глупости... Это недоразумение смотрят единицы... Сколько денег уходит только на изготовление м...«Раздражает меня!...
  • Светлана Киселева
    Шоу отстой«Раздражает меня!...
  • Sadykh Sadykhov
    Я давно бросил это дерьмо смотреть. Но тв каналы будто соревнуются в подборе разного дерьма.«Раздражает меня!...

«Вестники разлуки»: SHAMAN подарил Мизулиной букет желтых тюльпанов в честь начала весны

«Вестники разлуки»: SHAMAN подарил Мизулиной букет желтых тюльпанов в честь начала весны

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов подогревают слухи о своем романе совместными фотографиями. Глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина поделилась в своих соцсетях совместным фото с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.

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