«Вестники разлуки»: SHAMAN подарил Мизулиной букет желтых тюльпанов в честь начала весны

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов подогревают слухи о своем романе совместными фотографиями. Глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина поделилась в своих соцсетях совместным фото с певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.
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