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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо после 1:2 от «Динамо»: «Спартак» в целом доминировал, контролировал игру. Не хватило спокойствия, чтобы создавать моменты»

Главный тренер « Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил, что его команде не хватило спокойствия, чтобы создавать и реализовывать моменты в матче с « Динамо ».

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