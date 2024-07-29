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Царьград

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Три украинских беспилотника уничтожили в Ленобласти

Три украинских беспилотника уничтожили в Ленобласти

Рассказываем, что известно об атаке украинских беспилотников 29 июля 2024 года в Ленобласти.Системы ПВО России за минувшую ночь уничтожили сразу 39 вражеских дронов, сообщают в официальном телеграмм-канале Минобороны России утром понедельника, 29 июля.

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