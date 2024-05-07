Reuters: США могут прекратить финансировать ООН из-за Палестины

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лина любимцева

ООН должна США огромные деньги за аренду помещений... И уже очень-очень давно... ПОЧЕМУ ООН и ведется на поводу у США, и потакает всем их прихотям, и пожеланиям? А потому... Из-за огромных долгов. Поэтому США могут смело не платить ООН никаких денег, в зачет покрытия долгов...