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Reuters: США могут прекратить финансировать ООН из-за Палестины

Reuters: США могут прекратить финансировать ООН из-за Палестины

Вашингтон может прекратить финансирование всех учреждений ООН, если будет принята резолюция о предоставлении членства Палестине.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ООН должна США огромные деньги за аренду помещений...  И уже очень-очень давно... ПОЧЕМУ ООН и  ведется на поводу у США,  и потакает всем их прихотям, и пожеланиям? А потому... Из-за огромных долгов. Поэтому США могут смело не платить ООН никаких денег, в зачет покрытия  долгов...
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