Вашингтон может прекратить финансирование всех учреждений ООН, если будет принята резолюция о предоставлении членства Палестине.
Reuters: США могут прекратить финансировать ООН из-за Палестины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ООН должна США огромные деньги за аренду помещений... И уже очень-очень давно... ПОЧЕМУ ООН и ведется на поводу у США, и потакает всем их прихотям, и пожеланиям? А потому... Из-за огромных долгов. Поэтому США могут смело не платить ООН никаких денег, в зачет покрытия долгов...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии