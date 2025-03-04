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Суд приговорил экс-главу красноярского правительства к 3,5 годам лишения свободы

Суд приговорил экс-главу красноярского правительства к 3,5 годам лишения свободы

t.me/Прокуратура Красноярского края Суд приговорил бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина к 3,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске.

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