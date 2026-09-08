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Морозов о треке сезона КХЛ: «Молодежь обожает BEARWOLF. В «Локомотиве» один из ее треков стал неофициальным гимном команды»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу официального трека сезона. 4 сентября КХЛ и BEARWOLF представили трек нового сезона «Победа за мной».

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