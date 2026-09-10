Логистика без иммунитета: почему Черное море перестало быть безопасной гаванью для киевского транзита

Заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия будет и далее наносить удары по судам в Черном море, используемым для снабжения ВСУ, — это не эмоциональная риторика и не попытка запугать международное судоходство.
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