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Появилось видео, как охранник Эрдогана спасает его от нападения осы

Турецкого президента Реджепа Эрдогана спасли от коварного нападения — в Сети распространяется видео, на котором можно заметить охранника, который смахивает со спины главы республики осу и топчет ее ботинком.

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