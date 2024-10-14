Комплектование первых курсов по программам среднего и высшего образования в военные учебные заведения Министерства обороны РФ

Военный комиссариат города Салехард и Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа проводит информационно- разъяснительную работу с кандидатами из числа граждан, не имеющих высшего и среднего профессионального образования, для комплектования первых курсов по программам среднего профессионального и высшего образования в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.