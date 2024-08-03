УКП ´Жилкомхоз´ Бобруйского района - на связи с сельчанами.

Уважаемые жители Бобруйского района! УКП ´Жилкомхоз´ информирует, что по возникающим вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг, вывозу твердых коммунальных отходов, санитарного содержания придомовых территорий и территорий, прилегающих к гражданским кладбищам, благоустройству Бобруйского района, а также нарушений правил пользования жилыми помеще .