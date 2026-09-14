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Котласская транспортная прокуратура проверяет падение лесовоза в Северную Двину

Котласская транспортная прокуратура проверяет падение лесовоза в Северную Двину

Авария произошла на переправе Кузино — Великий Устюг. Пострадавших нет.В Вологодской области лесовоз упал в Северную Двину при заезде на баржу.

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