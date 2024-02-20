Странности начались сразу же после смерти Навального

СОБЕСЕДНИК: АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ Веселая вдова: Юлия Навальная не поедет на похороны мужа в Россию, останется в Германии Для того, чтобы точно знать, кто твой друг, а кто враг, кто искренен, а кто лицемер нужно умереть.