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Странности начались сразу же после смерти Навального

Странности начались сразу же после смерти Навального

СОБЕСЕДНИК: АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ Веселая вдова: Юлия Навальная не поедет на похороны мужа в Россию, останется в Германии Для того, чтобы точно знать, кто твой друг, а кто враг, кто искренен, а кто лицемер нужно умереть.

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Комментарии
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Владимир Аверков
это САРКАЗМ!!!...особенно про мощного главного врага-смельчака...
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2 час.
евгений черкашин
Соловей неизлечимо болен,у него сильно повреждена психика.
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1 час.
СК
Светлана Касьянова
Замечательное предложение!!!
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34 мин.

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