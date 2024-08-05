Трансгендеры* пробрались на Олимпиаду: боксерши провалили тесты

Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress На Олимпиаде в Париже в разных весовых категориях вышли в полуфинал спортсменки, которые в прошлом году были дисквалифицированы с чемпионата мира, поскольку выяснилось, что на самом деле у них мужской набор хромосом.