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Депутат Колесник: судно Ursa Major могло затонуть вследствие теракта

Депутат Колесник: судно Ursa Major могло затонуть вследствие теракта

Грузовое судно Ursa Major («Большая Медведица») могло затонуть в результате теракта, сообщил депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник.

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