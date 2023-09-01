Правда об СВО, которую следовало сказать вслух: Ветеран ЧВК "Вагнер" снова взял слово

Этот ветеран ЧВК "Вагнер" уже был нашим собеседником. Несколько месяцев назад он не побоялся сказать правду, и теперь мы публикуем вторую часть интервью, не забыв о хрониках последних дней специальной военной операции (СВО) России на Украине.