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Правда об СВО, которую следовало сказать вслух: Ветеран ЧВК "Вагнер" снова взял слово

Правда об СВО, которую следовало сказать вслух: Ветеран ЧВК "Вагнер" снова взял слово

Этот ветеран ЧВК "Вагнер" уже был нашим собеседником. Несколько месяцев назад он не побоялся сказать правду, и теперь мы публикуем вторую часть интервью, не забыв о хрониках последних дней специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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