Диссер-тать: почему заказ кандидатской стал обычным делом

Академическая сфера обсуждает в последние дни историю со столичным врачом-урологом Екатериной Коршуновой, которая заказала докторскую диссертацию у «профессионального писателя научных работ», осталась недовольна результатом, подала в суд с требованиями о денежной компенсации и выиграла его.
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