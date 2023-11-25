Диссер-тать: почему заказ кандидатской стал обычным делом

Академическая сфера обсуждает в последние дни историю со столичным врачом-урологом Екатериной Коршуновой, которая заказала докторскую диссертацию у «профессионального писателя научных работ», осталась недовольна результатом, подала в суд с требованиями о денежной компенсации и выиграла его.