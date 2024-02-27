«Выглядит чертовски круто»: мод превращает Cyberpunk 2077 в сверхреалистичный шут...

«Выглядит чертовски круто»: мод превращает Cyberpunk 2077 в сверхреалистичный шутер с видом из нагрудной камеры в духе UnrecordАвтор YouTube-канала NextGen Dreams опубликовал ролик с демонстрацией мода для Cyberpunk 2077, вдохновлённого трейлерами сверхреалистичного шутера с видом из нагрудной камеры Unrecord на Unreal Engine 5.