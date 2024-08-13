Байден: "Ожидаю отказа Ирана от удара по Израилю при сделке по Газе"

Global Look Press/Evan Vucci - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Джо Байден заявил, что ожидает отказа от Ирана от возможного нанесения удара по Израилю в случае, если будет достигнуто соглашение сделки о прекращении огня в секторе Газа.
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