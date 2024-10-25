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Путин: ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении

Путин: ВСУ в Курской области даже не понимают, что они в окружении

Глава российского государства, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин в пятницу, 25 октября, заявил, что украинские вооруженные силы в Курской области даже не понимают, что они находятся в окружении.

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