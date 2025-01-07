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Зима 2025: Синоптики предупреждают о тревожных изменениях погоды в январе

Зима 2025: Синоптики предупреждают о тревожных изменениях погоды в январе

Зима 2025: Синоптики предупреждают о тревожных изменениях погоды в январе Юлия ЧелкановаСогласно последним прогнозам метеорологической службы Gismeteo, погода в январе 2025 года готовит россиянам множество непредсказуемых сюрпризов.

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