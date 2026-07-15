Миллер о тревожной тенденции тюменских подростков садится за руль без прав: «Это реальная угроза»

ТЮМЕНЬ, 15 июля, ФедералПресс. С начала 2026 года сотрудники дорожной полиции задержали на трассах Тюменской области более 3900 человек, которые управляли автомобилями, не имея водительского удостоверения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии