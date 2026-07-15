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Миллер о тревожной тенденции тюменских подростков садится за руль без прав: «Это реальная угроза»

Миллер о тревожной тенденции тюменских подростков садится за руль без прав: «Это реальная угроза»

ТЮМЕНЬ, 15 июля, ФедералПресс. С начала 2026 года сотрудники дорожной полиции задержали на трассах Тюменской области более 3900 человек, которые управляли автомобилями, не имея водительского удостоверения.

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