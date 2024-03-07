Ван И: Любой конфликт в конце концов решается за столом переговоров

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в четверг упомянул об украинском вопросе на пресс-конференции в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.