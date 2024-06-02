Сотни фанатов Махачева собрались в кинотеатрах Махачкалы на просмотр боя с Порье

В Махачкале сотни фанатов бойца смешанных единоборств из России Ислама Махачева, в третий раз защитившего титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире в США, ранним утром пришли в кинотеатры, чтобы посмотреть бой и поболеть за него.