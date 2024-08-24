Дилан Уиндлер подписал контракт с «Пертом»

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Американский атакующий защитник (27 лет, 198 см) заключил соглашение с австралийским клубом «Перт». Уиндлер провел четыре сезона в НБА, выступая за «Кливленд», «Нью-Йорк», «Лейкерс» и «Атланту».