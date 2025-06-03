Конгресс США готов принять новый пакет антироссийских санкций

Республиканское большинство в Конгрессе США заявило о готовности к продвижению законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России.
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