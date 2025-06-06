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Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2025 года: какого числа и как отмечают, история и традиции праздников

Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2025 года: какого числа и как отмечают, история и традиции праздников

Возрождение народных праздников в нашей стране считают важным 68 процентов опрошенных россиян: они уверены, что это помогает сохранению культурно-исторических традиций.

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