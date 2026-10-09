УЕФА обязал Сербию провести матч Лиги наций против Германии без зрителей из-за расизма

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии (ФСС) за расистское поведение болельщиков на матчах Лиги наций против сборных Греции и Нидерландов, сообщается на сайте организации.
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