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В Ростовской области 28 заведений питания попались на некачественном приготовлении шаурмы

В Ростовской области 28 заведений питания попались на некачественном приготовлении шаурмы

Производители продукта не смогли рассказать самое главное - из чего приготавливают уличный перекус.Накануне сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской области отправились в рейд по точкам питания, где готовят излюбленное блюдо ростовчан — шаурму.

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