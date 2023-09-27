В Ростовской области 28 заведений питания попались на некачественном приготовлении шаурмы

Производители продукта не смогли рассказать самое главное - из чего приготавливают уличный перекус.Накануне сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской области отправились в рейд по точкам питания, где готовят излюбленное блюдо ростовчан — шаурму.
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