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Cathay Pacific отменила десятки рейсов из-за проблем с двигателями на Airbus

Cathay Pacific отменила десятки рейсов из-за проблем с двигателями на Airbus

REUTERS/Tim Chong/File Photo Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific сообщила о массовой отмене рейсов, которые выполняются на самолетах Airbus, из-за проблем с используемыми двигателями, сообщили в The New York Times.

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