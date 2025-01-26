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Греция призвала ЕС увеличить военные расходы: как справиться с вызовом России?

Греция призвала ЕС увеличить военные расходы: как справиться с вызовом России?

Министр обороны Греции Никос Дендиас призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону. Он отметил, что Греция, даже будучи небольшой, располагает большими ресурсами в сравнении с ведущими европейскими странами.

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Комментарии
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Eduard
Как вы не платите,а ядерную державу вы не победите!
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20 час.
Eduard
Мы не раз через Европу ехали и ещё проедим на танках!
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20 час.
Eduard
Ещё один петух с Греции!
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20 час.

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