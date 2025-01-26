Греция призвала ЕС увеличить военные расходы: как справиться с вызовом России?

Министр обороны Греции Никос Дендиас призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону. Он отметил, что Греция, даже будучи небольшой, располагает большими ресурсами в сравнении с ведущими европейскими странами.
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