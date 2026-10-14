Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что сделка о дизельном топливе с Россией будет подпитывать «российскую военную машину».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Депутат Толстой: ...
- ВТ Юрист Князев: зак...
- Паттинсона утверд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым