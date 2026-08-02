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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Парааг Марате покинул «Сан-Франциско» после 25 лет работы в клубе. Он будет руководить «Лидсом» и «Рейнджерс»

Исполнительный вице-президент по футбольным операциям «Сан-Франциско Фотинайнерс» Парааг Марате покинул клуб после 25 лет работы.

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