ОБЕ ХУЖЕ, ИЛИ ЛУЧШЕ БАРДАК, ЧЕМ ТАКАЯ ДИКТАТУРА

sensei Украина и Молдова в плане своей внутренней политики всегда были близнецы-братья. Для изучающих их всегда был актуален вопрос: кто из этих двоих хуже в плане базара, бардака, беспредела политиков и олигархов? Самый частый ответ: обе хуже.
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