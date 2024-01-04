БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ОБЕ ХУЖЕ, ИЛИ ЛУЧШЕ БАРДАК, ЧЕМ ТАКАЯ ДИКТАТУРА

ОБЕ ХУЖЕ, ИЛИ ЛУЧШЕ БАРДАК, ЧЕМ ТАКАЯ ДИКТАТУРА

sensei Украина и Молдова в плане своей внутренней политики всегда были близнецы-братья. Для изучающих их всегда был актуален вопрос: кто из этих двоих хуже в плане базара, бардака, беспредела политиков и олигархов? Самый частый ответ: обе хуже.

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