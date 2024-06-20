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"ЧТО ЭТО БЫЛО СЕГОДНЯ НОЧЬЮ?": УКРАИНУ АТАКОВАЛИ "НЕВИДИМЫЕ" ТУ-95. НЕОЖИДАННЫЕ ДЕТАЛИ СООБЩИЛ ВОЕННЫЙ БЛОГЕР

"ЧТО ЭТО БЫЛО СЕГОДНЯ НОЧЬЮ?": УКРАИНУ АТАКОВАЛИ "НЕВИДИМЫЕ" ТУ-95. НЕОЖИДАННЫЕ ДЕТАЛИ СООБЩИЛ ВОЕННЫЙ БЛОГЕР

Минувшей ночью Украину атаковали "невидимые" Ту-95, сообщает автор военного канала Condottiero. По его словам, украинские эксперты до сих пор гадают: "Что это было сегодня ночью?" По данным "Укрэнерго", в ночь на 20 июня русские дроны атаковали объекты энергетики в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях.

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