Президент Украины Зеленский рассказал, что редко смотрит Квартал 95, но всегда критикует

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что редко смотрит программу "Квартала 95", но когда смотрит, даёт свою оценку.
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