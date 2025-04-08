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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компани об 1:2 с «Интером»: «Бавария» могла забить два, три, может, больше. Результат не всегда справедлив, но в Милане у нас будут шансы»

«У нас были моменты забить больше одного гола сегодня – два или три, а может, и больше. Мы знаем, что у них есть качественные игроки в атаке; с ними никогда не бывает спокойно, но мы были опаснее и имели свои моменты.

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