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Зеленский: Украина и США обсудят урегулирование конфликта на встрече на неделе

Зеленский: Украина и США обсудят урегулирование конфликта на встрече на неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможной новой встрече с делегацией США для обсуждения урегулирования конфликта.

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